Compagno ar putea reveni in Romania

Andrea Compagno (foto) a parasit-o pe FCSB la inceputul acestui an. De atunci, atacantul italian evolueaza la Tianjin Jinmen Tiger, in China.Compagno a ajuns in Romania in 2020. Dupa ce a impresionat la FCU Craiova, atacantul a ajuns, in 2022, la FCSB. In ciuda unor cifre foarte bune, italianul a fost trecut pe "linie moarta" de Gigi Becali si a fost nevoit sa isi caute o alta echipa.In februarie 2024, Andrea Compagno a ajuns in China, la Tianjin ... citește toată știrea