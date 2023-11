Prima competitie de ciclism pe drumul spre Poiana Brasov "Linia 20", se va desfasura in acest weekend, astfel pe Drumul Poienii vor fi restrictii de circulatie.Duminica, 5 noiembrie, incepand cu ora 10.00, din Livada Postei vor lua startul participantii la prima competitie ciclista desfasurata pe sosea, pe traseul Brasov- Poiana Brasov.Peste 200 de biciclisti sunt asteptati sa participe la acest eveniment care are drept scop promovarea acestui sport in comunitatea brasoveana, si care le ... citeste toata stirea