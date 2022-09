Competitie internationala de handbal si baschet in scaun rulant, in acest weekend, la Brasov

Cluburi sportive din Romania, Turcia si Ucraina se lupta pentru titlul la cele doua discipline sportive, in cadrul Veraflor's Cup 2022.A doua editie a competitiei internationale de handbal si baschet in scaun cu rotile Veraflor's Cup se desfasoara in perioada 15 - 18 septembrie 2022, in Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibasi" din Brasov. Evenimentul este organizat de Asociatia Clubul Sportiv Handbal Veraflor si cofinantat de Consiliul Judetean Brasov, cu sprijinul Primariei Brasov. La ... citeste toata stirea