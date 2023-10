Reprezentantii Consiliului Judetean Brasov si cei ai Prefecturii au participat joi, 12 octombrie, la Forumul organizat in cadrul Intalnirilor Franco-Romane pentru Turism, eveniment sub egida Ambasadei Frantei in Romania.Tema discutiilor a fost "Turism si sport, formarea profesionala in filierele turism si alimentatie publica" si a prilejuit participarea a numerosi oficiali din mediul public si privat, specialisti in domeniu din Romania si Franta.In timpul evenimentului, prefectul Brasovului, ... citeste toata stirea