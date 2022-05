Continua in Liga a 2-a

FC Brasov s-a salvat de la retrogradare, castigand si returul de pe Tineretului, in fata Politehnicii Timisoara. Cu 3-1 la general, "galben-negrii" au obtinut dreptul de a evolua si in sezonul viitor in Liga a 2-a. Probabil la fel s-ar fi intamplat si in cazul unei infrangeri, timisorenii avand sanse mari sa se salveze si ei, in conditiile in care Gaz Metan Medias, retrogradata din Liga 1, nu se va inscrie in esalonul secund, ci va intra in faliment si va reporni de la nivel judetean.Totusi, ... citeste toata stirea