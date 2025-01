Continua seria neagra

Intr-un meci din Erste Liga, Corona a pierdut contra celor de la Ferencvaros, scor 3 la 9.Corona a marcat in repriza secunda prin Radim Valchar, asistat de Levin si Cornet si de doua ori in a treia repriza prin Pavlo Borisenko, asistat de Skachkov, respectiv Owen Williams, asistat de Zagidullin si Piche, noteaza Radio Romania Brasov.Gazdele au avut un inceput de cosmar, dupa ce au primit 5 goluri in prima repriza.Campioana din sezonul ... citește toată știrea