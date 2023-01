Valentin Mihaila (23 de ani) a bifat 30 de minute in infrangerea Parmei cu Inter, scor 1-2 (d.p.), din Cupa Italiei. Dennis Man - foto - (24 de ani) nu a rezistat decat 24 de minute in meciul cu Inter. Acesta s-a accidentat si a fost inlocuit cu Stanko Juric, care a si inscris in minutul 38. Pentru prestatia din meciul cu Inter, Valentin Mihaila a primit nota 5.5, printre cele mai mici acordate jucatorilor Parmei. "Nu ... citeste toata stirea