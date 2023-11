Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe, a vorbit despre meciul nul facut de echipa lui contra Petrolului, despre sansele calificarii in play-off si despre eventuala inlocuire a lui Liviu Ciobotariu (52 de ani). "A fost mai bine decat meciurile celelalte dar e departe de ceea e asteptam noi toti. Am avut cateva ocazii, sa spunem ca nu am reusit sa le fructificam. Cel putin, Aganovic era singur cu portarul cam in minutul 10... Ei au avut un singur sut, in minutul 90 si ceva, ... citeste toata stirea