Cori Gauff, criza de plans dupa ce Simona a eliminat-o de la Madrid Open!

Simona Halep (21 WTA, 30 de ani) a invins-o pe Cori Gauff (16 WTA, 18 ani), scor 6-4, 6-4, si s-a calificat in sferturile Madride Open. La finalul meciului, sportiva din Statele Unite a fost extrem de afectata si a izbucnit in lacrimi. Simona Halep a eliminat-o pe Cori Gauff in optimile de finala de la Madrid Open 2022. Jucatoarea americanca a fost distrusa dupa infangerea suferita si nu si-a mai putut stapani lacrimile. Gauff s-a ascuns pe culoarul dintre doua terenuri, din cadrul complexului ... citeste toata stirea