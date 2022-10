Cormoranii, cu Jurgen Klopp, pana in 2026

Liverpool continua sa aiba rezultate nesatisfacatoare, iar in ultima etapa din Premier League, "Cormoranii" au remizat, 3-3, pe teren propriu, cu Brighton. Tehnicianul german a vorbit despre presiunea la care este supus in ultima perioada si nu a evitat sa recunoasca faptul ca o plecare a sa de pe Anfield Road ar fi posibila.Totusi, neamtul spune ca acest lucru se va intampla numai in cazul in care situatia va fi critica. "Mereu am stiut ca vreau sa raman la Liverpool ... citeste toata stirea