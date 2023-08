Cornel Dinu (foto) s-a nascut pe 1 august 1948 la Targoviste. El are 75 de selectii la echipa nationala, pentru care a marcat 7 goluri. Cel poreclit Procurorul sau Mister, nu a fost uitat de clubul Dinamo, care a scris pe pagina de facebook: "O legenda in adevaratul sens al cuvantului pentru Dinamo Bucuresti si pentru fotbalul romanesc, Cornel Dinu a jucat la cel mai inalt nivel aproape 18 ani pentru echipa noastra si a adunat 454 de meciuri si 53 de goluri in tricoul ... citeste toata stirea