Corona a castigat doua medalii de bronz la Campionatul National de spada seniori

Echipa feminina de spada a Coronei a castigat medalia de bronz la Campionatul National de spada seniori feminin, iar Talida Enache a castigat medalia din acelasi metal la individual. Este pentru prima data cand Corona intra in competitia seniorilor cu o echipa de spada, dupa ce, in iarna anului trecut, si-a format prima echipa de spada senioare.Din garnitura Coronei fac parte Talida Enache, Irina Stan si mezina Stefania Lopataru. In intrecerea pe echipe, Corona s-a calificat direct pe tabloul ... citeste toata stirea