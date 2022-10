Corona a invins pe ACS Ralph, in duelul brasovean din etapa a doua a ligii secunde, cu 88-60. Corona are doua victorii in doua partide, iar Ralph are, deocamdata, un succes."A fost un meci in care ne-am dorit sa rulam toti jucatorii si sa cautam sa ne ridicam nivelul de joc, avand in vedere ca marea majoritate sunt jucatori foarte tineri. Inca nu ... citeste toata stirea