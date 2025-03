Corona a invins-o pe Steaua

In runda a 23-a a Ligii Nationale de baschet masculin, Corona Brasov a castigat duelul cu Steaua Bucuresti cu scorul de 85-74 (27-14, 14-30, 22-14, 22-16), noteaza Radio Romania Brasov.Brasovenii au inceput foarte bine partida si la finalul primului sfert aveau 13 puncte avans, scor 27-14. In sfertul al doilea, Steaua Bucuresti a jucat mult mai exact, apararea lor a functionat aproape perfect si a reusit sa intoarca rezultatul. La odihna s-a intrat cu bucurestenii in avantaj de trei puncte, ... citește toată știrea