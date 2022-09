Corona a pierdut la Jegkorong Akademia, doua victorii si doua infrangeri in prima deplasare din Erste Liga

Corona Brasov a fost invinsa, cu 6-4 (2-2, 3-2, 1-0), de Budapest Jegkorong Akademia HC, in ultimul meci din prima sa deplasare in Ungaria, in noul sezon al Erste Liga, 6-4 (2-2, 3-2, 1-0), in fata formatiei Budapest Jegkorong Akademia HC.Kevin Domingue (2), Andrei Vasile si Radim Valchar au marcat golurile Coronei, iar pentru maghiari au punctat Eetu Elo (2), Ilia Tulighin (2), Peter Zsombor Garat si Balint Molnar.In primele trei partide, echipa Brasovului invinsese pe Ferencvaros si pe ... citeste toata stirea