Corona Brasov a castigat sezonul regulat, desi a pierdut cu ACSH Gheorgheni

Corona Brasov a pierdut derby-ul Campionatului National de hochei pe gheata, la lovituri de departajare, contra celor de la ACSH Gheorgheni.Imre a deschis scorul pentru harghiteni, in minutul 18, iar Borysenko a restabilit egalitatea, in minutul 4 al reprizei a treia. Dupa prelungiri fara gol, s-a trecut la "penalty-uri", unde doar Tranca a reusit sa inscrie si a adus, astfel, victoria harghitenilor. Miercuri, de la ora 18.30, Corona va juca ultimul sau meci in competitia interna, inainte de