Meciurile de baraj pentru calificarea in "sferturile" campionatului romano-maghiar de hochei pe gheata, Erste Liga, s-au incheiat luni, 13 februarie, iar in urma lor s-a stabilit tabloul jocurilor.Astfel, in sferturi se vor intalni:DVTK - FerencvarosCorona Brasov - Sport Club Miercurea CiucBudapest Akademia - Feha 19Gheorgheni - DABDetinatoarea titlului este Sport Club Csikszereda, care are in vitrina cinci ... citeste toata stirea