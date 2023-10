Corona Brasov va primi vizita Gloriei Buzau, in etapa a sasea din Liga Nationala de Handbal Feminin. Partida va avea loc luni, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibasi".Handbalistele pregatite de Alin Bondar si Razvan Udristoiu au doua victorii si doua infrangeri, ocupand locul sapte in clasament, avand, insa, si o restanta de disputat, cea cu CSM Bucuresti. Situatia Buzaului in ierarhia Ligii Florilor este aproape identica, locul opt, cu sase puncte dupa doua victorii ... citeste toata stirea