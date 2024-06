Corona, campioana nationala la junioare 2

CSM Corona Brasov (foto sus) este campioana nationala la junioare 2. Echipa antrenata de Mihaela Adam a invins Gloria 2018 Bistrita Nasaud in finala mare, scor 44-34. In turneul final, desfasurat in perioada 1-5 iunie, la TeraPlast Arena din Bistrita, tinerele handbaliste in galben-albastru au trecut in grupe de Olimpia Satu Mare (45-18), Rapid Bucuresti 48-25 si CSM Bucuresti 38-26.Cealalta reprezentanta a Brasovului intre primele 8 echipe din tara, la aceasta categorie de varsta, ACS ... citește toată știrea