Corona debuteaza in Liga Campionilor

Corona Brasov, campioana Romaniei la volei masculin, va evolua in deplasare, in prima mansa din turul I al Ligii Campionilor. Baietii lui Laurentiu Lica vor juca pe terenul echipei OK Radnik Bijeljina, din Bosnia-Hertegovina.Partida se va disputa la Gradiška, un oras aflat aproape de granita cu Croatia, iar brasovenii au ales sa faca deplasarea cu autocarul, avand si o oprire la Lugoj, potrivit Radio Romania Brasov."Este un drum lung si nu ne permiteam sa mergem cu autocarul direct ... citește toată știrea