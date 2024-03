Corona, duel cu liderul Ligii Florilor

Dupa "fereastra" dedicata meciurilor echipei nationale din preliminariile pentru Campionatul European, se reia Liga Florilor, cu etapa a 18-a.Runda va fi deschisa de handbalistele de la Corona Brasov, care vor avea un duel de foc contra campioanei CSM Bucuresti, vineri, de la ora 15.00, la Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibasi".Fetele lui Iulian Stamate sunt pe locul 11 in campionat, cu 17 puncte acumulate, in timp ce bucurestencele sunt pe primul loc, cu 16 victorii in cele 17 etape ... citește toată știrea