Corona e campioana Romaniei!

Corona Brasov e noua campioana a Romaniei la volei masculin. Trupa lui Laurentiu Lica s-a impus cu 3-1 la general in fata celor de la Arcada Galati.Dupa ce si-au impartit victoriile in disputele de la malul Dunarii, cele doua finaliste s-au duelat de doua ori si la Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibasi".Intr-o atmosfera incendiara, in Sala Sporturilor, elevii lui Laurentiu Lica s-au impus ... citește toată știrea