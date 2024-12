Corona, eliminata din Cupa

Corona Brasov a ratat accesul in primele 8 echipe in Cupa Romaniei la baschet masculin dupa ce a pierdut meciul cu CSO Voluntari, scor 78-86, din turul trei al competitiei.Potrivit Radio Romania Brasov, brasovenii isi continua forma slaba din punct de vedere a rezultatelor, aceasta fiind a sasea infrangere consecutiva in toate competitiile. Contra ilfovenilor, brasovenii au evoluat bine in primul sfert, cedat la o singura posesie. Actele doi si trei au fost dominate clar de ... citește toată știrea