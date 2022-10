Corona - Iasi, derby-ul Seriei B

Dupa un final de saptamana fara meciuri oficiale, Divizia A se reia sambata, cu etapa a patra. De la ora 11.00, la Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibasi", CSM Corona Brasov va primi vizita lui CSM Iasi 2020. Duelul reprezinti, teoretic, derby-ul Seriei B, cele doua formatii fiind cele care si-au anuntat clar obiectivul de a se califica in turneul final si mai apoi de a promova in Liga Nationala. Cel putin deocamdata, insa, Corona pare sa nu aiba un oponent real in Seria B. Daca trupa lui ... citeste toata stirea