Corona a promovat in Liga Nationala de baschet masculin, dupa ce au obtinut trei victorii in tot atatea meciuri, la turneul de promovare de la Brasov.Corona a surclasat-o vineri pe CS Politehnica Iasi cu 120-57, iar sambata a castigat cu 90-52 meciul cu CS Agronomia Bucuresti, duminica impunanduse cu 81-74 in fata celor de la CS Valcea 1924 Ramnicu Valcea.Oltenii sunt cea de-a doua formatie promovata, cu doua victorii in turneul final. Echipa antrenata de Hristu Sapera, a trecut vineri de ... citeste toata stirea