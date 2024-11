Corona, in optimile CEV Cup

Corona Brasov s-a calificat in optimile de finala ale CEV Cup, dupa ce a invins formatia sarba Vojvodina Novi Sad, scor 3-0, in mansa retur din faza 16-imilor competitiei.Potrivit Radio Romania Brasov, in partida disputata in Serbia, elevii lui Laurentiu Lica s-au impus pe seturi cu 25-22, 25-17, 25-22. In tur, brasovenii au castigat cu scorul de 3-1. Cu dubla victorie, Corona Brasov se califica in optimile de finala.Adversara campioanei Romaniei in urmatoarea faza a competitiei va fi ... citește toată știrea