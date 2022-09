Corona, in Seria B a Diviziei A, favorita certa la primul loc

Federatia Romana de Handbal a stabilit formatul noului sezon al celei de-a doua ligi feminine, in care evolueaza si CSM Corona Brasov. Cele 30 de echipe au fost impartite in trei grupe, iar fetele pregatite de Alin Bondar si Razvan Udristoiu fac parte din Seria B (est), fiind principala favorita la primul loc.Majoritatea formatiilor adverse sunt din zona Moldovei (CSM Iasi 2020, HCF Piatra Neamt, CSM Roman, Stiinta Bacau, CSM Bacau, CSM Galati II), plus o prezenta noua la nivelul senioarelor ... citeste toata stirea