Corona incepe returul, gandul e deja la Liga Florilor

Corona Brasov va disputa primul meci din returul Diviziei A, sambata, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibasi". Adversar, formatia de pe ultimul loc in Seria B, Stiinta Bacau, care nu are inca vreun punct.Corona este lider, cu punctaj maxim, iar de la ultimul joc din tur a reusit si calificarea in optimile Cupei Romaniei, dupa succesul obtinut la lovituri de departajare, pe terenul lui CSM Deva (lider in Seria C a ligii secunde), respectiv cel la patru goluri, tot in ... citeste toata stirea