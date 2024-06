Corona incepe sa confirme jucatorii pe care se va baza si in viitorul sezon

Oficialii echipei de hochei a CSM Corona au inceput sa anunte jucatorii care vor ramane in galben-albastru si in urmatorul sezon. Portarul Zoltan Toke (de noua ani la Brasov), Balazs Gajdo (de 11 ani la Corona), Radim Valchar (de 4 ani la Brasov) si capitanul Roberto Gliga (din 2013 la Corona, cu o pauza de un an, in care a evoluat in Franta) sunt hocheisti care raman in continuare in lotul "lupilor"."Am facut ceva ce (cel mai probabil) nu s-a intamplat niciodata in istoria ... citește toată știrea