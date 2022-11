Corona, invingatoare in duelul primelor doua clasate

CSM Corona Brasov a invins-o pe CS Valcea 1924 Ramnicu Valcea, scor 88-52, in derby-ul grupei A din Liga I de baschet masculin.Trupa brasoveana conduce, astfel, clasamentul, avand 11 puncte, unul mai mult decat adversarul direct din aceasta etapa."Tin sa ii felicit pe jucatori pentru victoria obtinuta! Apreciez in mod deosebit efortul pe care l-au depus in acest meci, sunt foarte multumit de modul in care au tinut cont de indicatiile tactice si cum au executat planul de joc ... citeste toata stirea