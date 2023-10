Handbalistele de la Corona Brasov au pierdut meciul disputat in Sala Sporturilor contra celor de la SCM Universitatea Craiova scor 32 la 27, in etapa a 8-a din Liga Florilor, dupa ce oaspetele au condus si la pauza , 17 la 13.Potrivit Radio Romania Brasov, dupa un inceput bun de meci, elevele lui Alin Bondar au inceput sa faca multe erori pe faza ofensiva, iar oltencele s-au desprins pe tabela. Chiar daca au strans diferenta in mai multe randuri la doar doua goluri pe tabela, brasovencele au ... citeste toata stirea