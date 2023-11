Doua meciuri a disputat, in acest weekend, echipa de hochei a Coronei Brasov, incheiate cu o vicorie si o infrangere.Vineri, hocheistii pregatiti de Dave MacQueen s-au impus cu 4-1 in fata formatiei maghiare Feha 19, scor 4-1 (2-0, 2-1, 0-0), prin trei goluri semnate de Williams si unul de Blackwater.Duminica seara, Corona a pierdut jocul cu eterna rivala SC Miercurea Ciuc, in deplasare. Harghitenii s-au impus cu 5-3 (2-0, 2-3, 1-0).Potrivit Radio Romania Brasov, cu o serie de jucatori ... citeste toata stirea