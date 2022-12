Corona, la 3 secunde de penalty-uri

Un turneu reusit a organizat Corona Brasov pentru micii poloisti care viseaza sa atinga performante importante in acest sport. In Bazinul Olimpic din Brasov a fost o adevarata sarbatoare, cu galerii infocate care au incurajat trei echipe din Bucuresti - Steaua, Rapid si CSS 1 - doua echipe ale Coronei Brasov si AMEFA Arad.Steaua si Rapid erau favorite, insa Corona a fost la numai 3 secunde de intrarea in prelungiri in finala cu Steaua, iar AMEFA Arad a reusit sa invinga Rapidul, in finala ... citeste toata stirea