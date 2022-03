Corona lupta cu Gloria Buzau pentru un loc in sferturile Cupei

Corona Brasov va intalni prim divizionara SCM Gloria Buzau, miercuri, in turul doi al Cupei Romaniei la handbal feminin. Partida va avea loc la Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibasi", de la ora 18.30.Corona ocupa locul secund in Seria A a Diviziei A, pozitie care ar duce-o la baraj, dar inca spera si la promovarea directa, in timp ce Gloria este pe locul 6 in Liga Florilor si incearca, in ultima treime a campionatului, sa prinda locurile de cupe europene.In primul tur al Cupei, fetele ... citeste toata stirea