Corona mai urca o treapta in Liga Florilor

Corona Brasov a urcat pe locul 2 in Liga Florilor, dupa ce s-a impus, vineri, 34-25 (17-12) in fata celor de la Magura Cisnadie, in etapa a saptea de campionat.Elevele lui Bogdan Burcea au avut emotii doar in primele minute, insa apararea a inceput sa evolueze din ce in ce mai bine, iar meciul a curs in favoarea echipei gazda, potrivit Radio Romania.Jelena Zivkovic, cu 7 goluri din 7 aruncari, a fost cea mai buna marcatoare a Coronei Brasov, iar Laura Lasm a adaugat 6 reusite. Brasovencele ... citește toată știrea