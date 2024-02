Corona, pas important catre locul secund

Corona Brasov a disputat doua partide din faza intermediara a Erste Liga, in acest weekend. Vineri, hocheistii lui Dave MacQueen au pierdut cu 1-0 in fata celor de la Akademia Budapesta, partida fiind decisa in prelungiri, dupa 0-0 in timpul regulamentar.Duminica, formatia brasoveana a infruntat Feha 19, impunandu-se cu 3-0 (1-0, 0-0, 2-0), prin golurile marcate de Zagidullin, VanWormer ... citește toată știrea