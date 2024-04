Corona pastreaza titlul la Brasov

Corona Brasov e campioana a Romaniei, dupa ce a invins-o in finala, cu 2-0 la general, pe Sport Club Miercurea Ciuc. Dupa un 3-2 in Harghita, in primul joc, brasovenii s-au impus pe gheata proprie cu 6-4. A fost un joc spectaculos, cu rasturnari de situatie, in care ciucanii au condus cu 3-1 si 4-2, dar Corona a revenit pe final, marcand de patru ori in ultimele 12 mintute si si-a adjudecat victoria si implicit titlul pentru editia 2023-2024 a Campionatului National.Hocheistii Brasovului au ... citește toată știrea