Corona, primele contracte semnate pentru noul sezon

Gajdo Tamas, Gajdo Balazs (foto), Rares Vasile si Andrei Vasile sunt hocheistii care au semnat un nou contract cu Corona Brasov pentru urmatorul sezon.Gajdo Tamas are 20 de ani si joaca pe postul de aparator pentru Corona Brasov de mai multe sezoane. In sezonul care tocmai s-a incheiat a adunat 28 meciuri in campionatul national si 34 in Erste Liga.Gajdo Balasz este atacantul de 23 de ani al echipei, format si crescut la Corona. In sezonul 2021-2022 a jucat 34 de partide in Erste Liga si 26 ... citeste toata stirea