Corona, primele trei contracte semnate pentru noul sezon

Dupa incheierea Diviziei A, Corona Brasov a demarat discutiile cu jucatoarele in vederea stabilirii echipei pentru sezonul urmator.Raissa Marin (foto), Flavia Munteanu si Diana Golanu sunt primele handbaliste care au semnat pentru sezonul 2022-2023.Raissa Marin are are 18 de ani si joaca pe postul de inter dreapta/stanga. A fost convocata de mai multe ori la lotul national de tineret.Flavia Munteanu poarta tricoul cu numarul 44 si joaca ca extrema dreapta. Are 20 de ani si este de patru ... citeste toata stirea