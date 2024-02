Corona Brasov a reusit prima victorie din acest an, totodata prima din returul Ligii Florilor. In etapa a 15-a, fetele pregatite de Iulian Stamate si Mihaela Seifer Ciubotaru au invins, in deplasare, Stiinta Bucuresti, scor 32-25, dupa ce la pauza au fost conduse cu 12-11. Asadar o prima repriza modesta pentru brasovence, urmate de o a doua in care jocul a aratat cu totul altfel si pe parcursul careia s-au distantat si la zece goluri.Stefania Lazar (6), Matea Pletikosic (4), Ana Berbece (4), ... citeste toata stirea