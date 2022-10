Corona - Ralph, derby de Brasov in Liga I

Duminica, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibasi" va avea loc un joc de baschet din liga secunda, intre doua formatii brasovene. Nou infiintata trupa de baschet masculin a Coronei (foto stanga) va intalni pe ACS Ralph (foto dreapta), trupa care activeaza deja de un an in Liga I.Corona Brasov, care are obiectiv clar de a promova in Liga Nationala, a castigat in prima etapa pe terenul lui CS Universitatea Cluj, scor 77-51.De cealalta parte, tinerii de la Ralph au ... citeste toata stirea