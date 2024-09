Corona ramane lider in Erste Liga

Doua partide in deplasare, in Ungaria, a avut echipa de hochei a Brasovului in Erste Liga, in acest weekend.Vineri, Corona a fost invinsa de Dunaujvarosi Acelbikak cu scorul de 4-2 (1-1, 0-1, 3-0). Campioana a suferit primul esec din acest sezon, golurile sale fiind marcate de Huba-Ferenc Bors si Evgheni Skacikov. Pentru gazde au punctat Tyler Gregory Watkins, Eriks Zohovs (2) si Mikkel Binou Jensen.Tot vineri, Sport Club Miercurea Ciuc a fost invinsa acasa de UTE cu 4-0 (2-0, 1-0, 1-0), ... citește toată știrea