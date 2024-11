Corona, revelatia Ligii Florilor

Echipa de handbal feminin Corona Brasov continua forma excelenta in Liga Florilor, impunandu-se sambata seara, in etapa a 8-a, cu 35-27, in deplasare, contra celor de la CSM Targu Jiu.A fost, astfel, a saptea victorie consecutiva pentru handbalistele pregatite de Bogdan Burcea.La pauza partidei din Gorj, Corona a condus cu 16-12, iar in repriza secunda a mai pus inca patru goluri diferenta, in urma succesului egaland-o pe CSM Bucuresti in fruntea clasamentului.Cele mai bune marcatoare ale ... citește toată știrea