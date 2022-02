Corona s-a calificat in optimile Cupei Romaniei

Corona Brasov a debutat cu dreptul in Cupa Romaniei si a invins cu 31-29 (15-15) pe CSM Deva, echipa din Liga Nationala, in primul tur al competitieiVictoria a revenit brasovencelor dupa un meci echilibrat, marcat de faze frumoase de joc de partea ambelor echipe. Dupa ce la pauza scorul era egal, 15-15, in repriza secunda echipa s-a desprins pe tabela, ajungand sa invinga la doua goluri diferenta.Pentru Corona au marcat Brigitte Bitay 3 goluri, Valentina Soreanu 1, Carla Lacatus 1, Monica ... citeste toata stirea