Corona s-a oprit in sferturile Cupei

Corona Brasov s-a oprit in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la volei feminin. In cadrul turneului final de la Piatra Neamt, sambata, formatia brasoveana a pierdut cu 3-0 in fata celor de la Alba Blaj, cu acelasi scor trecand CSO Voluntari de Dinamo Bucuresti, CSM Lugoj de CSM Targoviste si Rapid Bucuresti de Universitatea Cluj-Napoca.In turul I, vineri, s-au inregistrat rezultatele: Dinamo Bucuresti - CSM Constanta 3-0, FC Arges - Corona Brasov 0-3 si CSM Lugoj - CSM Bucuresti 3-0.