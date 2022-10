Corona si-a luat inter din nationala Angolei

Wuta Dombaxe, componenta de baza si capitan in nationala Angolei, participanta de trei ori la Jocurile Olimpice, de doua ori la Campionatul Mondial, castigatoare de trei ori a medaliei de aur la Campionatul feminin de handbal al Africii, va juca in echipa Coronei in acest sezon.Wuta a participat deja la cateva antrenamente si a impresionat prin implicare si prin abilitatile fizice si tehnice, spun cei din staff-ul gruparii brasovene."Suntem bucurosi ca am reusit sa o convingem pe Wuta ... citeste toata stirea