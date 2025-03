Corona si Ferencvaros, la egalitate dupa doua partide

Corona se afla la egalitate cu Ferencvaros, dupa doua partide din cadrul sferturilor de finala ale Erste Liga.Pe gheata Patinoarului Olimpic din Brasov, duminica seara, hocheistii lui Dave MacQueen au inceput seria cu o infrangere, 2-6 (2-1, 0-2, 0-3), Valchar si Welsh marcand pentru "lupi".Apoi, Corona s-a impus, dupa prelungiri, in fata propriilor fani, luni seara, la capatul unui duel in care au fost condusi de doua ori in ultima repriza, scor final 5-4 (2-2, 0-0, 2-2, 1-0).Potrivit ... citește toată știrea