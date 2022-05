Corona, succes lejer la Roman, in ultima etapa a Diviziei A

Corona Brasov a castigat la scor meciul disputat in deplasare la CSM Roman, 41-26 (18-11), in etapa a 26-a din Divizia A, ultima din acest campionat. Victoria nu le ajuta, insa decat pentru palmares, pe fetele lui Alin Bondar si Razvan Udristoiu, care au ratat la mijlocul saptamanii trecute inclusiv prezenta la barajul de promovare, dupa infrangerea cu Unirea Slobozia de pe teren propriu.Corona termina astfel pe locul trei in Seria A a esalonului secund si va mai ramane un sezon, al treilea, ... citeste toata stirea