Corona transfera un portar cu nume

Poarta Coronei Brasov se intareste cu Elena-Gabriela Voicu, un portar care a jucat pentru CS Rapid Bucuresti, Magura Cisnadie si HC Dunarea Braila! Elena va imbraca culorile galben-albastru ale Coronei in sezonul 2022-2023 si spera ca, in sezonul urmator, sa joace din nou in prima liga, de data aceasta alaturi de Corona Brasov. "Brasovul imi este un oras tare drag, si nu doar datorita muntilor si a arhitecturii, ci mai degraba prin prisma oamenilor de calitate ce traiesc aici. Principalul motiv ... citeste toata stirea