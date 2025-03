Corona, un nou pas spre cupele europene

CSM Corona Brasov a castigat duelul de pe teren propriu cu CSM Slatina, din etapa cu numarul 19 a Ligii Florilor. Fetele lui Bogdan Burcea s-au impus cu 32-23, dupa ce la pauza scorul a fost 13-11. Laura Lasm si Katarina Krpez au fost cele mai bune marcatoare ale Coronei, cu cate 7 goluri. A fost a 14-a victorie a Coronei in campionat, una care o duce cu un pas mai aproape de cupele europene, in contextul in care isi consolideaza tot mai mult locul ... citește toată știrea